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Украина сегодня воюет за свою независимость. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической», - сказал Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Поэтому, подчеркнул президент Беларуси, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей. «Поэтому ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова приложить все усилия для достижения мира в Украине — вплоть до организации местных выборов. 
ForUm

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