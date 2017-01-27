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Члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе не пропустили на оккупированную территорию 24 автомобиля с гуманитарным грузом от Организации объединенных наций, а разрешили движение лишь одному.

Об этом сообщила помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец, передает 112 Украина.

«В течение первой половины четверга пограничники на КПВВ «Новотроицкое» осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей, и уже в 17:00, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории был пропущен лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без каких-либо объяснений. Еще один остался в «серой зоне» из-за неисправности, о его судьбе ничего не знаем», - рассказала она.

Сейчас автомобили находятся на территории логистического центра

По словам Иванец, об инциденте пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО.

В Госпогранслужбе также подчеркнули, что это первый подобный случай, когда НВФ не пропускают на подконтрольную себе территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.
ForUm

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