Правоохранители задержали в Житомире мошенницу, представлявшуюся полицейской.

По данным пресс-службы облполиции, 40-летняя жительница области причастна к пяти случаям завладения деньгами житомирян.

«Женщина называлась сотрудницей полиции и обещала за вознаграждение «решить проблемы», возникшие у родственников пострадавших», – отмечается в сообщении.

На протяжении последних недель в Житомирский отдел полиции поступило несколько обращений от жителей областного центра об обмане. Во всех случаях к ним звонили незнакомцы, которые назывались сотрудниками полиции, сообщали, что сын или внук абонента попал в неприятную криминальную историю и сразу же предлагали «уладить ситуацию». Для этого нужно было передать «сотруднице полиции» определенную сумму денег.

Мошенница приходила к житомирянам домой или назначала встречи на улице и забирала все сбережения и даже мобильные телефоны. О том, что их обманули, потерпевшие обычно узнавали только через некоторое время, а затем задержать злоумышленников сразу не удавалось.

Ночью 25 января похожая история произошла с 75-летней житомирянкой. Женщина, отдав деньги за мнимое спасение внука, все же позвонила ему и поняла, что ее обманули.

Пенсионерка обратилась в полицию. На место происшествия был направлен ближайший наряд патрульной полиции. Правоохранители выяснили приметы злоумышленницы и впоследствии неподалеку заметили похожую женщину. Она спорила с каким-то мужчиной, а увидев полицейских, попыталась убежать. Ее задержали и доставили в отдел полиции.

«Задержанная – 40-летняя жительница Бердичевского района. У нее изъяли ряд вещественных доказательств, которые свидетельствовали о причастности к правонарушению», - сообщил начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

Женщина задержана в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжается дальнейшее расследование уголовных производств по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.