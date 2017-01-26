Известная украинская ведущая Оксана Марченко поздравила мужа-политика Виктора Медведчука с 18 годовщиной брака и рассказала о той деятельности, которую Медведчук предпочитает не афишировать. Свою запись телезвезда проиллюстрировала фотографиями из семейного архива.





«Скоро исполняется 18 лет со дня нашей первой встречи! А я люблю тебя сильнее и крепче, чем прежде. Знаю, тебе не нравится, когда я говорю о личном для чужих людей, которые подчас позволяют себе и так, без повода, трепать грязными языками о нашей жизни... но теперь не о них», — написала Марченко у себя в Facebook.





Ведущая назвала очередной подлостью «демократических завистников» блокирование страницы Медведчука в Facebook.

«Бедные люди! Они боятся твоей правды, которую ты несешь людям, не давая им окончательно оглохнуть и ослепнуть - даже в Америке! Я горжусь тобой! Горжусь и поддерживаю тебя. Горжусь, когда ты помогаешь обездоленным, строишь храмы и восстанавливаешь монастыри, лечишь детей и спасаешь пленных...», — отметила теледива.





Оксана Марченко гордится мужем, который, по ее словам, «никогда не боялся идти по минному полю - и в прямом, и переносном смысле».

«И все, в чем могут тебя обвинить, так это в твоей величайшей Милосердности. К сожалению, люди делали это во все века, ибо «нет пророка в своем Отечестве». Поэтому, всегда помни слова молитвы: «...и в горести, и в радости». Я с тобой!» — подытожила ведущая.