Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новую технику из-за недофинансирования, сообщает пресс-служба «Укроборонпром».

В госконценре отметили, что из-за отсутствия государственных средств «Укроборонпром» должен будет отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода.

«На сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш гособоронзаказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ОПК Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения – оборонный бюджет России – почти 50 млрд долл, он больше всего консолидированного бюджета Украины», – отметили в концерне.

В «Укроборонпроме» добавляют, что делают все возможное для минимизации ущерба от нехватки бюджетных средств.

«Инвестиции, совместные предприятия, трансферт технологий, научные разработки – это те инструменты, которые поддерживают конкурентоспособность нашей оборонки. Благодаря внутренним ресурсам мы сами, без государственной помощи вышли на разработку и производство таких новинок, как «Дозор», «Фантом», «Горлица». Даже проект по производству М-16 в Украине – это не просто винтовка. Это способ привлечь технологии, принести в страну деньги, создать рабочие места, масштабировать промышленную базу и экспертизу наших сотрудников», - подчеркнули в госконцерне.

Также отмечается, что важным фактором развития оборонки является экспорт, наращивание которого поможет вооружить украинскую армию.

«Каждый проданный на экспорт танк – это несколько танков для нашей армии за счет налогоплательщиков других стран. Эту простую аксиому должны запомнить все. Экспорт позволяет нам масштабировать производство, вкладывать в новые станки, обучать людей, поднимать их экспертизу. Критиковать его могут только невежды и откровенные враги украинской независимости», - добавили в «Укроборонпроме».

Напомним, в бюджете-2017 расходы на сектор обороны и безопасности составляют 5,2% от ВВП.

По информации заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, объем государственного оборонного заказа Украины на 2017 год вырастет на 10-20% по сравнению с 2016 годом.