Условия трудового контракта главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева и Коллективный договор госкомпании позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы.

Об этом говорится в соответствующих документах, сообщает Экономическая правда.

Так, в допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен.) СЕО получает ежемесячную премию «на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании», - отмечается в публикации.

По данным издания, в настоящее время в «Нафтогазе» действует коллективный договор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным.

В соответствии с ним, премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада.

Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме «за выполнение производственных функций и задач». Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц.

Вторые 100% выплачиваются не системно «за взнос в общие результаты работы».

В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы «Нафтогаза» может достигать 3,123 млн гривен.

По данным источников ЭП, в настоящее время в НАК разрабатывается новый коллективный договор.

Издание обратилось в НАК с вопросом о статистике использования опций начисления премий СЕО, но ответа не получило.

Ранее Андрей Коболев неоднократно заявлял о том, что повышение зарплат топ-менеджерам госкомпаний является стимулом в борьбе с коррупцией: «Чтобы сохранить человека, который приносит результат, и чтобы он не стал коррумпированным, нужно платить ему на рыночном уровне».