Генеральная прокуратура Украины обвиняет в государственной измене 15 судей АР Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«По результатам предварительного расследования в Апелляционный суд Киева для определения подсудности направлено 15 обвинительных актов, относительно 15 судей АР Крым», - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в ходе досудебного расследования получены фактические данные о пребывании указанных лиц на временно оккупированной территории Украины, в связи с чем начата процедура осуществления специального досудебного расследования.

«В настоящее время следственному судье уже подано и получено разрешение на проведение специального предварительного расследования, в отношении указанных судей в 319 уголовных процессах», - говорится в сообщении.

Кроме того, управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование по 299 уголовным производствам по подозрению прокуроров так называемой «Прокуратуры Республики Крым» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).

«В связи с тем, что указанные лица скрываются на временно оккупированной территории Украины, в Печерский районный суд Киева для рассмотрения направлено 219 ходатайств о предоставлении разрешения на проведение специального предварительного расследования, 15 из которых удовлетворено, а рассмотрение других продолжается», - подытожили в ГПУ.