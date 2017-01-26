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Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды профессора университета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов США за сдачу экзаменов и зачета», - говорится в сообщении.

Преподавателя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы.

Сейчас продолжаются следственные действия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.
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