Правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды профессора университета, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Преподаватель учебного заведения требовал от студентов взятку в размере 400 долларов США за сдачу экзаменов и зачета», - говорится в сообщении.
Преподавателя задержали на рабочем месте после получения указанной суммы.
Сейчас продолжаются следственные действия.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 368-3 УК Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время