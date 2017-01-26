также в разделеОбщество
Оксана Марченко поддержала мужа и рассказала о личном 3
Сущенко в СИЗО не дают читать украинскую прессу 7
ГПУ подозревает, что фигурант дела Гречковского прикинулся психбольным 12
Заммэра Ужгорода: Взяток не брал, из Украины не сбегал 26
По «схемам» в ГПЗКУ заведено более 150 дел 19
В Бахчисарае ФСБ проводит обыск в доме крымского татарина 35
В Крыму задержали адвоката 30
Аваков рассказал, когда обнародуют результаты расследования убийства Шеремета 69
Сутки в АТО: один военный ранен, еще двое травмированы 22
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, он сбежал 43
Воевавший за «ДНР» бразилец получил 13 лет тюрьмы 37
25 января. Картина дня 67
Дело ГПЗКУ: Трем задержанным сообщено о подозрении 30
НАБУ задержало руководителей ОГХК 135
Насиров: Я – поклонник Трампа 57
Жеребьевка стран-участниц «Евровидения» пройдет в конце января 35
Музеи Крыма обжаловали решение суда по золоту скифов 80
Завтра в Украине ударят 20-градусные морозы 77

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганщины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.  

Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи человек.

В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

СБУ получила неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганщины, временно подконтрольной НВФ.

Информация передана Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

«Выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет», – сообщили в ведомстве. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние