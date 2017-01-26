Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали выплаты пенсий умершим гражданам с временно оккупированных территорий Луганщины. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что в 2016 году количество умерших, с банковских карточек которых продолжали снимать пенсии, составило почти четыре тысячи человек.

В среднем из государственного бюджета таким гражданам ежемесячно выплачивалось восемь миллионов гривен. Сотрудники спецслужбы зафиксировали факты получения денег, начисленных умершим, представителями незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

СБУ получила неоспоримые подтверждения смерти почти пятисот пенсионеров на территории Луганщины, временно подконтрольной НВФ.

Информация передана Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

«Выплаты на эти счета прекращены, уже начисленные деньги возвращены в государственный бюджет», – сообщили в ведомстве.