Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных газовых хранилищ на 42% - до 78 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, имеется запас дополнительных мощностей», - сказано в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро, в подземных хранилищах газа Украины находится 10,3 млрд куб. Всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд куб.м голубого топлива, отметили в «Укртрансгазе».