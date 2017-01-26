также в разделеЭкономика
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14% 3
Украина заняла второе место в мире по урожайности пшеницы 134
Розенко: МВФ больше не требует повышения пенсионного возраста 82
Балчун назвал размер убытков «Укрзализныци» от коррупции в компании 37
Украина увеличила импорт агропродукции до $4,2 миллиарда 52
Кабмин утвердил новые правила возмещения НДС 106
Розенко: В 2017 году соцстандарты будут расти быстрее инфляции 37
Гривня на межбанке продолжает укрепляться 80
Гройсман подпишет решение о переподчинении «Укрзализныци» Кабмину 81
В Украине с апреля могут подорожать ж/д билеты 53
МВФ снова отложил рассмотрение транша для Украины 70
В прошлом году Крым обошелся бюджету России в $1,34 миллиарда 38
АМКУ оштрафовал аэропорт «Борисполь» почти на 13 миллионов 22
В Украине установили пределы на завышение цен на лекарства 151
Украина и Израиль начали очередной раунд переговоров по ЗСТ 54
Курс гривни на межбанке продолжает расти 75
От приватизации в прошлом году Украина получила 189 миллионов 35
На межбанке гривня укрепилась до 27,31 за доллар 21

Украина из-за похолодания увеличила отбор природного газа из подземных газовых хранилищ на 42% - до 78 млн куб. м в сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

«Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным, имеется запас дополнительных мощностей», - сказано в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро, в подземных хранилищах газа Украины находится 10,3 млрд куб. Всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд куб.м голубого топлива, отметили в «Укртрансгазе».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние