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Руководитель Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он написал в Facebook.

«Мотив простой: взвесив все «за» и «против» решил, что все-таки должен остаться на Черниговщине. Именно здесь я начинал свою правоохранительную карьеру, здесь прошел все ее ступени, рос как профессионал, хорошо изучил особенности региона и присущие ему проблемы. У меня есть четкое видение путей улучшения ситуации, и я хотел бы продолжать эту работу именно вместе со своим коллективом», - заявил Алехин.

По его мнению, «именно на нынешнем посту он способен принести максимальную пользу обществу и региону».

Напомним, 25 января временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и глава управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко отказались продолжать участие в конкурсе на должность председателя Нацполиции.     

 
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