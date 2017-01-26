В г. Каменское (бывший Днепродзержинск) у речпорта произошло ЧП, в результате которого в воду Днепра вылилось большое количество мазута. Об этом сообщает местное издание Событие.

По предварительным данным, в реку попало около 300 тонн мазута. Более точно количество вылившегося мазута установят правоохранительные органы.

Как сообщили в полиции, по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 276 ч.1 УКУ (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).