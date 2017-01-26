также в разделеПроисшествия
В Днипре расстреляли бизнесмена и его охранников 74
Стрельба в Одессе: Подозреваемый застрелился при попытке задержания 66
НВФ обстреляли КПВВ «Марьинка» и дорогу на Курахово 33
Из-за ЧП в Черкасской области задерживаются 10 поездов 113
НВФ из «Градов-П» обстреляли Красногоровку 42
На Тернопольщине перевернулся микроавтобус, пострадали 12 человек 85
В Могилев-Подольском неизвестный обстрелял автомобиль, ранен водитель 74
В Польше избили украинских студентов 218
Под Киевом военный на «Волге» врезался в «Таврию», погибли 3 человека 48
В Харькове мужчина покончил с собой, прыгнув под поезд метро 139
В Кривом Роге сожгли флаг у стелы бойцам АТО 295
В Днипре мужчина подстрелил 6-летнего ребенка 107
На Львовщине произошел обвал на шахте, есть пострадавшие 41
НВФ снова увеличили количество обстрелов, ранены двое военных 24
С начала зимы на водоемах Украины погибли 57 человек 34
Под Житомиром мужчина выпал из маршрутки и погиб 63
В Сумах из банкомата украли всю наличность 131
Сутки в АТО: 41 обстрел, четверо раненых 28

В г. Каменское (бывший Днепродзержинск) у речпорта произошло ЧП, в результате которого в воду Днепра вылилось большое количество мазута. Об этом сообщает местное издание Событие.

По предварительным данным, в реку попало около 300 тонн мазута. Более точно количество вылившегося мазута установят правоохранительные органы.

Как сообщили в полиции, по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 276 ч.1 УКУ (нарушение прав безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги
Ботинки зимние