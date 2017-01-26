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Генеральная прокуратура подозревает фигуранта дела члена Высшего совета юстиции Павла Гречковского, который вымогал 500 тыс. долларов взятки, в имитации психического заболевания. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению действующего члена Высшего совета правосудия Гречковского и его подельника – посредника в завладении средствами –  по ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины», - отмечается в сообщении.

По результатам предварительного расследования стороной обвинения собрано достаточно доказательств, подтверждающих обоснованность подозрения в совершении указанными лицами инкриминируемого им преступления.

Однако уже на стадии завершения досудебного расследования – предоставление доступа стороне защиты к его материалам, посредник в незаконном завладении средствами неожиданно был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу № 1 Житомирского областного совета с неопределенным диагнозом.

«После этого соратник Гречковского «кочует» из одного медицинского учреждения в другое и утверждает, что якобы оговорил последнего из-за болезненного состояния, связанного с расстройствами психики», - сообщили в ГПУ.

В настоящее время по инициативе защитника указанному лицу судом назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее проведение будет осуществлять Украинский научно-исследовательский институт социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины.

«С учетом материалов уголовного производства и фактического состояния дел Генпрокуратура приходит к выводу, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ими уголовной ответственности», - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим, с целью обеспечения привлечения виновных к предусмотренной законом уголовной ответственности и опровержения версии защиты о якобы психическом расстройстве посредника в получении средств, подозреваемому в совершении преступления назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 21 сентября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко заявил о разоблачении члена ВСЮ Павла Гречковского в вымогательстве 500 тыс. долл. за незаконное влияние на судебное решение.

ВСЮ решил, что Гречковский уйдет в отпуск на период расследования. 

22 сентября Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде залога в сумме 3,895 млн грн. 

Гречковский утверждает, что дело против него сфабриковано, и никаких доказательств по нему нет. 
ForUm

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