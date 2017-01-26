Министр внутренних дел Арсен Аваков объявит о результатах расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на следующей неделе. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования.

«Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы из этого расследования», - заключил министр.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.