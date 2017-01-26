также в разделеОбщество
Еще один полицейский чиновник отказался от борьбы за кресло главы Нацполиции
Оксана Марченко поддержала мужа и рассказала о личном 3
Сущенко в СИЗО не дают читать украинскую прессу 7
ГПУ подозревает, что фигурант дела Гречковского прикинулся психбольным 12
Украина ежемесячно платила восемь миллионов «мертвым душам» в «ЛНР» 14
Заммэра Ужгорода: Взяток не брал, из Украины не сбегал 26
По «схемам» в ГПЗКУ заведено более 150 дел 19
В Бахчисарае ФСБ проводит обыск в доме крымского татарина 35
В Крыму задержали адвоката 30
Сутки в АТО: один военный ранен, еще двое травмированы 22
Луценко: Заммэра Ужгорода разоблачили во взяточничестве, он сбежал 43
Воевавший за «ДНР» бразилец получил 13 лет тюрьмы 37
25 января. Картина дня 67
Дело ГПЗКУ: Трем задержанным сообщено о подозрении 30
НАБУ задержало руководителей ОГХК 135
Насиров: Я – поклонник Трампа 57
Жеребьевка стран-участниц «Евровидения» пройдет в конце января 35
Музеи Крыма обжаловали решение суда по золоту скифов 80

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявит о результатах расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета на следующей неделе. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, на следующей неделе состоится брифинг министра и руководителей следственной группы по ходу расследования.

«Никто другой не владеет результатами следствия и не уполномочен следствием обнародовать факты и выводы из этого расследования», - заключил министр.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Ботинки зимние