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Сегодня, 26 января, президент США Дональд Трамп может подписать указ о создании в Сирии зон безопасности для гражданских лиц. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC News, затронув также тему иммиграционной политики, сообщает ЛІГА.net, ссылаясь на Reuters.

«Я совершенно точно сделаю зоны безопасности для людей в Сирии», - заявил он, традиционно не вникая в детали, но назвав при этом мир «более злым и хаотичным, чем ранее».

Американский лидер дал указание своей команде и профильным ведомствам разработать план создания безопасных районов в Сирии, где местные беженцы и беженцы из соседних стран могли временно укрыться от боевых действий на территории страны. Согласно черновику документа, в таких зонах нашедшие приют «смогут дожидаться решений либо о репатриации, либо о возможном переселении в третьи страны».

У Госдепартамента и Пентагона есть 90 дней на то, чтобы разработать план о зонах безопасности, - то, чего избегала администрация президента Барака Обамы.

По словам Трампа, «Европа сделала ужасную ошибку, позволив миллионам людей» направиться в Германию и другие страны ЕС. «Я не хочу, чтобы такое произошло и здесь», - добавил он, имея ввиду США.

Документ, который находится в разработке, предусматривает запрет на въезд в США беженцев из Сирии в 120-дневный срок. Выдача виз гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена) будет приостановлена на месяц. За это время миграционная служба США уточнит требования к информации для подачи заявлений на визы.
ForUm

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