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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, посвященной актуальным проблемам современности, и даже планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и мыслителей.

Об этом сообщил ведущий колонки в журнале Townhall Эд Кляйн, сообщает Укринформ.

«Она очень серьезно говорит об идее собственного телевизионного шоу. В качестве ведущей она будет обсуждать ежедневные темы с прогрессивной точки зрения, приглашать интересных гостей, будет брать интервью у мировых лидеров и прогрессивно мыслящих людей», - приводит Клейн слова своего собеседника в окружении Клинтон.

Напомним, по результатам президентских выборов 8 ноября 2016 года в США победу одержал Дональд Трамп. В то же время, кандидат от демократов Хиллари Клинтон, по официальным подсчетам, получила почти 3 млн голосов больше своего соперника.
ForUm

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