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Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год. Об этом он написал в Facebook.

Глава МВД сообщил, что у принадлежащей ему итальянской компании Avitalia srl в 2016 году появились «две операционные туристические компании».

«В итальянской компании, принадлежащей мне - Avitalia srl, в которой мои интересы, согласно закону, при управлении представляет уполномоченный лицензионный адвокат - по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в соответствующем реестре в ноябре 2016 года. 100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl», - отметил он.

По его словам, уставный фонд каждой из этих компаний – $10 тыс. Он еще не оплачен и созданные компании пока не ведут деятельности, заверил министр.

Заработная плата Авакова на основном месте работы за 2016 года составила  466 121 грн.

Кроме того, по решению собрания акционеров Avitalia от 14 октября 2016 года ему были выплачены дивиденды в размере 148 423 евро.

Жена Авакова получила на основном месте работы 289 032 грн. Ее доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 13 156 грн. Она также подарил сыну акции АО «Инвестор» номинальной стоимостью «немногим больше» 210 грн.

Аваков также отметил, что он закрыл банковские счета в «Альфа-банке» и увеличил присутствие в государственных «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке».

Напомним, ранее Аваков задекларировал коллекции картин, оружия и более 570 тыс. долларов наличных средств.

 
ForUm

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