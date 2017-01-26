В ПАО «Укрзализныця» нанимают «удобных людей», которые готовы выполнять коррупционные указания. Об этом в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Ситуация на самом деле хуже, потому что вопросов гораздо больше. Я не хотел превращать заседание Кабинета Министров на базар, поэтому я попросил премьер-министра после короткого выступления провести профессиональную дискуссию. У нас проблема ... начиная с кадровых назначений, они, действительно, очень странные. У нас нет прозрачного отбора в то время, когда «Укрзализныця» может себе позволить лучших специалистов по финансовым вопросам, по юридическим вопросам, по вопросам управления отраслью», - отметил он.

Также, по его словам, документы с информацией о коррупции в «Укрзализныце» находятся в правоохранительных органах.

«В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ», - подчеркнул министр.

Омелян заявил, что Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

«Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы также передаем оперативно в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие», - сказал он.

Напомним, 25 января на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководство Министерства инфраструктуры к конструктивному взаимодействию с «Укрзализныцей».