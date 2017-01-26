также в разделеПолитика
Польша пригрозила Украине ухудшением отношений 20
У Авакова появились две туристические компании в Италии 27
В МИД опасаются, что Трамп может исключить Киев из переговоров по Донбассу 107
МИД: ПАСЕ призвала Совет Европы помогать Украине 26
ПАСЕ отклонила норму о выборах на оккупированном Донбассе 144
Арьев подтвердил намерение ПАСЕ голосовать по выборам на Донбассе 35
Порошенко: Путин стремится разъединить ЕС 87
Гройсман – Омеляну и Бальчуну: Распри оставляйте дома 33
Суд ЕС: РФ поставляет тяжелое вооружение на Донбасс 62
МИД Украины требует от России освободить Сущенко 27
Журналист: Простая и понятная позиция Медведчука по Минским соглашениям — прямая угроза для власти 107
Лавров: При Трампе Киев перестанет полагаться на Вашингтон 82
У Гройсмана есть план: достичь успеха через 3-4 года 114
НАПК нашло признаки уголовных преступлений в отчетах 12 партий 45
Кузьмин: Информация о золотой лопате - неправда 45
Логвинский избран главой подкомитета ПАСЕ по борьбе с терроризмом 40
Вице-президент ПАСЕ: Генсек Совета Европы открыто сотрудничает с Россией 90
ПАСЕ приняла резолюцию о защите журналистов 48

В ПАО «Укрзализныця» нанимают «удобных людей», которые готовы выполнять коррупционные указания. Об этом в эфире 5 канала заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Ситуация на самом деле хуже, потому что вопросов гораздо больше. Я не хотел превращать заседание Кабинета Министров на базар, поэтому я попросил премьер-министра после короткого выступления провести профессиональную дискуссию. У нас проблема ... начиная с кадровых назначений, они, действительно, очень странные. У нас нет прозрачного отбора в то время, когда «Укрзализныця» может себе позволить лучших специалистов по финансовым вопросам, по юридическим вопросам, по вопросам управления отраслью», - отметил он.

Также, по его словам, документы с информацией о коррупции в «Укрзализныце» находятся в правоохранительных органах.

«В НАБУ мы передавали неоднократно различные документы. Я надеюсь, что НАБУ наконец завершит те следственные действия, которые они проводят еще с прошлого года. То же, я надеюсь, завершит и СБУ», - подчеркнул министр.

Омелян заявил, что Министерство инфраструктуры постоянно взаимодействует с правоохранительными структурами.

«Те факты, которые нам удается устанавливать во время своей работы в отношении возможных злоупотреблений при закупках или, возможно, злоупотреблений при принятии тех или иных решений, мы также передаем оперативно в правоохранительные органы. У нас с ними постоянное взаимодействие», - сказал он.

Напомним, 25 января на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман призвал руководство Министерства инфраструктуры к конструктивному взаимодействию с «Укрзализныцей».

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние