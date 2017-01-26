также в разделеМир
В Сомали в результате нападения на отель погибли 13 человек 65
Додон выступил за вывод российских войск и референдум по Приднестровью 98
Число жертв схода лавины в Италии возросло до 21 человека 34
В США в каркасе кровати обнаружили $20 миллионов 51
Трамп сегодня намерен дать старт возведению стены с Мексикой 50
Япония подняла истребители для перехвата российских бомбардировщиков 88
Панама приостановила расследование офшорного скандала 28
В Италии потерпел крушение вертолет спасателей 32
ЕС выделит €800 тысяч на борьбу с влиянием РФ на выборы 21
Суд запретил правительству Британии запускать Brexit 100
Обама на прощание отправил $221 миллион Палестине 204
Комитет сената США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря 53
Количество жертв схождения лавины на отель в Италии возросло 52
Сенат США утвердил нового главу ЦРУ 85
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства 108
Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ 32
Трамп намерен пересмотреть торговое соглашение с Канадой и Мексикой 53
Штайнмайер о Трампе: Германии нужно готовиться к «турбулентности» 105

На месте схождения лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии завершился поиск тел – были обнаружены все 29 погибших.

Последние два тела спасатели нашли вчера, 25 января поздно вечером. В целом операция длилась на протяжении недели, сообщает 112 Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

Отмечается, что в момент схождения лавины, в отеле находилось 40 человек: 28 гостей, среди которых было четверо детей. Также 12 сотрудников и владелец Роберто Дель Россо.

По результатам вскрытия тела одного из погибших, эксперты пришли к заключению, что он умер от переохлаждения, сообщило агентство со ссылкой на полицию.

«Там нет никаких признаков травмы или асфиксии или кровоизлияния», - процитировало агентство эксперта. Он заключил, что если бы спасатели добрались к заблокированным людям в первые два часа после схода лавины, выживших было бы намного больше.

Напомним, вечером 18 января на гостиницу Rigopiano обрушилась лавина. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 баллов и подземные толчки, которые продолжались в течение последующей ночи.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Ботинки зимние