На месте схождения лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии завершился поиск тел – были обнаружены все 29 погибших.

Последние два тела спасатели нашли вчера, 25 января поздно вечером. В целом операция длилась на протяжении недели, сообщает 112 Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

Отмечается, что в момент схождения лавины, в отеле находилось 40 человек: 28 гостей, среди которых было четверо детей. Также 12 сотрудников и владелец Роберто Дель Россо.

По результатам вскрытия тела одного из погибших, эксперты пришли к заключению, что он умер от переохлаждения, сообщило агентство со ссылкой на полицию.

«Там нет никаких признаков травмы или асфиксии или кровоизлияния», - процитировало агентство эксперта. Он заключил, что если бы спасатели добрались к заблокированным людям в первые два часа после схода лавины, выживших было бы намного больше.

Напомним, вечером 18 января на гостиницу Rigopiano обрушилась лавина. Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5 баллов и подземные толчки, которые продолжались в течение последующей ночи.