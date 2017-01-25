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Члены незаконных вооруженных формирований за день совершили 21 обстрел позиций сил АТО. Об этом говорится в сводке штаба.  

Один военный получил ранения.

«Оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. На мариупольском – из 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицком и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП противника», - говорится в сводке.

На луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по Ореховом и Новозвановке.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов обстреляли Авдеевку и Троицкое. Кроме того, Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Около 15:00 российско-оккупационные войска, используя реактивные системы залпового огня «Град П», обстреляли населенный пункт Красногоровка. 4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку», - сообщили в штабе.

Обстрел продолжался 40 минут. Жертв среди мирного населения нет.
ForUm

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