Спецпредставитель по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Виктор Медведчук подтвердил свое участие в видеоконференции минской гуманитарной подгруппы по вопросу обмена пленными, которая состоится в четверг, 26 января. Об этом сегодня сообщила т.н. уполномоченный по правам человека в «ДНР» Дарья Морозова, сообщает сайт «ДАН».

«В предыдущий раз, 18 января, по вине украинской стороны скайп-конференция сорвалась, потому, что господин Медведчук не смог на ней присутствовать. И вот поскольку он уже подтвердил свое участие на 26 января, мы со своей стороны приняли это предложение. Мы выражаем надежду на продвижение в вопросе обмена военнопленными», — сказала Морозова журналистам.

По ее словам, «ДНР» полностью готова к проведению обмена пленными.

«У нас приведены все списки, все готово, все в порядке», — заверила она.

Как стало известно ранее, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева сообщила о том, что украинская сторона официально подтвердила участие своих представителей в видеоконференции гуманитарной подгруппы 26 января 2017 года. По словам Кобцевой, скайп-встреча запланирована на полдень по местному времени.