Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.
«Упорный отказ в изменении меры пресечения еще раз свидетельствует о политической ангажированности российской судебной системы», - написала она.
«Требуем от РФ прекратить правовой беспредел и освободить безосновательно задержанного Романа Сущенко», - добавила Беца.
Напомним, 25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время