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Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Упорный отказ в изменении меры пресечения еще раз свидетельствует о политической ангажированности российской судебной системы», - написала она.

«Требуем от РФ прекратить правовой беспредел и освободить безосновательно задержанного Романа Сущенко», - добавила Беца.

Напомним, 25 января Лефортовский районный суд Москвы продлил арест Сущенко еще на три месяца.
ForUm

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