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Сегодня, 25 января, в Тернопольской области перевернулся рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter сообщение Шумск-Тернополь, в результате чего 12 человек получили травмы, сообщает Отдел коммуникации ГУНП области.

По данным главка, в салоне находились более 20 пассажиров, среди которых - один ребенок. 

В полиции отметили, что в восьми километрах от Шумска автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина этого - гололед на дороге.

По информации свидетелей, водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески восстановить управление транспортным средством. Однако сделать это ему не удалось и автобус перевернулся на обочине.

В медучреждение обратились 12 пострадавших, одного забрали в реанимацию. У некоторых людей медики фиксируют переломы. 
ForUm

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