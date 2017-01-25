Причины блокировки Виктора Медведчука в соцсети Facebook всем понятны и без объяснений: политик представляет прямую и явную угрозу для «партии войны», считает журналист Александр Зубченко.

«Особый случай – аккаунты политиков. На самом деле, есть страницы, которые интересно читать… Медведчук не сбежал, находится в стране, критикует власть с помощью цифр и аргументов, занимает второй (!) десяток лет одну и ту же позицию – простую, системную и понятную. Он четко декларирует: альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может», — поясняет свою точку зрения Зубченко.

Кроме того, он напомнил о том, что Медведчук занимается конкретной работой по переговорам с РФ, результатом которых стало освобождение из плена более 400 человек. При этом действия сторонников силового разрешения конфликта на Донбассе, выражающиеся в покушениях, гибридных диверсиях и прямом политическом терроре, — Зубченко расценивает как очередную волну нагнетания истерии в обществе.

«А «НФ» как раз и специализируется на политическом терроре. Им необходимо в очередной раз запугать миллионы людей «российской угрозой». В данную стратегию абсолютно не вписывается позиция Медведчука, который четко декларирует: альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может. Очнитесь! Вот он реально находится в оппозиции», — призывает журналист.

Значит, Медведчук реально находится в оппозиции, в отличие от представленных в социальной сети Facebook практически всех членов «карманной оппозиции» Украины, отметил он.

«… И политическое преследование Медведчука связано с его позицией относительно безальтернативости Минских соглашений», — уверен Зубченко.