В рамках мероприятий чествования защитников донецкого аэропорта в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялось награждение военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Знаки отличия «За воинскую доблесть», «Знак почета» и «За образцовую службу» получили военнослужащие 42-й омпб, 57-й омпбр, 128-й огпбр, 1 отбр и 30-й омпб за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм.

Медалями союза «Собратья Украины» также отметили воинов, получивших ранения при выполнении боевого задания. Награду «За оборону Донецкого аэропорта» получила Марина Обеленцева, мама погибшего «киборга» - младшего сержанта Виктора Обеленцева, который проходил службу в 79-й оаэмбр.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

Напомним, 22 января 2015 года украинские военные, защищавшие донецкий аэропорт, оставили руины терминалов. Их оборона длилась 242 дня.