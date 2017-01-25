также в разделеОбщество
25 января. Картина дня 21
Дело ГПЗКУ: Трем задержанным сообщено о подозрении 9
НАБУ задержало руководителей ОГХК 14
Насиров: Я – поклонник Трампа 16
Жеребьевка стран-участниц «Евровидения» пройдет в конце января 10
Музеи Крыма обжаловали решение суда по золоту скифов 27
Завтра в Украине ударят 20-градусные морозы 38
Дочь Майкла Джексона: Моего отца убили 27
ЛитПолУкрбриг признана боеспособной по стандартам НАТО 22
Крым услышит украинское радио в феврале 74
Дело об убийстве патрульных в Днипре направлено в суд 16
Полиция разоблачила банду, похищавшую авто у чиновников и политиков 43
Минздрав уверяет, что больницы в регионах закрывать не будут 20
НАБУ просит суд разрешить заочное расследование против Чауса 20
Медведчук подтвердил свое участие в видеоконференции по обмену пленными 74
Блокада «Л/ДНР»: Ветераны АТО перекрыли железную дорогу 124
Луценко: России не выдадут воевавшего в АТО грузина 25
ФСБ отпустила Полозова 30

В рамках мероприятий чествования защитников донецкого аэропорта в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялось награждение военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.

Знаки отличия «За воинскую доблесть», «Знак почета» и «За образцовую службу» получили военнослужащие 42-й омпб, 57-й омпбр, 128-й огпбр, 1 отбр и 30-й омпб за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм.

Медалями союза «Собратья Украины» также отметили воинов, получивших ранения при выполнении боевого задания. Награду «За оборону Донецкого аэропорта» получила Марина Обеленцева, мама погибшего «киборга» - младшего сержанта Виктора Обеленцева, который проходил службу в 79-й оаэмбр.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

Напомним, 22 января 2015 года украинские военные, защищавшие донецкий аэропорт, оставили руины терминалов. Их оборона длилась 242 дня.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние