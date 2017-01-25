В рамках мероприятий чествования защитников донецкого аэропорта в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялось награждение военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны.
Знаки отличия «За воинскую доблесть», «Знак почета» и «За образцовую службу» получили военнослужащие 42-й омпб, 57-й омпбр, 128-й огпбр, 1 отбр и 30-й омпб за самоотверженность и стойкость, проявленные при выполнении специальных задач в ходе антитеррористической операции, верность военной присяге, образцовое выполнение воинского долга и проявленные при этом высокий профессионализм.
Медалями союза «Собратья Украины» также отметили воинов, получивших ранения при выполнении боевого задания. Награду «За оборону Донецкого аэропорта» получила Марина Обеленцева, мама погибшего «киборга» - младшего сержанта Виктора Обеленцева, который проходил службу в 79-й оаэмбр.
Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.
Напомним, 22 января 2015 года украинские военные, защищавшие донецкий аэропорт, оставили руины терминалов. Их оборона длилась 242 дня.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время