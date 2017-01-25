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В среду, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,20/27,23 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2300/29,2790 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4613/0,4630 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,2056 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 212 сделок на сумму 112 миллионов долларов.

Напомним, во вторник, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,22/27,27 гривни/доллар.


 
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