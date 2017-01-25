В Харьковской области Первомайская местная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах, во время обыска в квартире которого нашли арсенал оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что 60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В ведомстве подчеркнули, что санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов.

«По месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова, нарезному малокалиберной винтовке, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более 23 тыс. долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении.

В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей. Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и цели его хранения, продолжаются.