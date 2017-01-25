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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на экономический рост и повышение уровня жизни украинцев в течение 3-4 лет.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, об этом он заявил на заседании правительства в среду, говоря о начале публичного обсуждения Среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года.

«Я бы очень хотел, чтобы это был план не только нашего правительства, план Гройсмана - это должен быть план действий Украины. Он должен быть настолько объединяющим, чтобы все те, кто действительно болеют за Украину, присоединились к его и формированию, и выполнению, - отметил Гройсман. - На момент завершения обсуждения мы должны получить объединяющий документ».

«Задача у меня абсолютно понятна для всех нас: экономический рост, высокие зарплаты для украинцев, работа для людей, нормальная инфраструктура, качественное образование, здравоохранение. Я думаю, что через 3-4 года в среднесрочной перспективе мы сможем достичь здесь успеха: повысить зарплаты и конкурентоспособность нашей экономики, привлекать больше инвестиций», - подытожил премьер.
ForUm

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