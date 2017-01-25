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Захлестнувшая социальные сети «языковая» дискуссия надуманна и, более того, бессмысленна. Русский язык в Украине это не проблема, а преимущество - как английский язык в Ирландии. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Всем известна история борьбы ирландцев за независимость, никто не подвергает сомнению их патриотизм. Однако, у местных политиков хватило ума не рубить сук, на котором можно сидеть. В Ирландии согласно Конституции два официальных языка – ирландский и английский. И именно такое отношение государства к английскому, вместе с продуманной налоговой политикой, позволило Ирландии стать Меккой для англоязычного бизнеса. Крупнейшие мировые корпорации размещают сейчас свои главные офисы в Ирландии, пополняя бюджет этой страны», - напомнил он.

Точно так же, по мнению Арбузова, Украина, благодаря своему географическому положению и развитости гуманитарных связей с Россией и другими странами СНГ, может стать Меккой для бизнеса русскоязычного.

«Глупо, даже преступно, отказываться от такой возможности. У нас нет нефти, нет газа, но есть русский язык. И мы вполне можем его «продавать», - написал он.
ForUm

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