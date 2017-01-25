Информация о том, что во время обысков в доме бывшего заместителя Генерального прокурора Рената Кузьмина нашли золотую лопату, является фейком. Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Так же он в саркастичной форме поведал, что правоохранители провели обыск у шеф-редактора Левого берега Сони Кошкиной. Во время обыска у нее была обнаружена золотая метла, инкрустированная драгоценными камнями.

«По информации одного из соратников Сони Кошкиной, ныне осевшего в России, украинскими правоохранительными органами проведен обыск у шеф-редактора Левого берега Сони Кошкиной. В ходе обыска у неё была обнаружена золотая метла. Я бы не поверил, но источник уж очень надежный. Метла выполнена из чистого золота и инкрустирована драгоценными каменюками. По информации того же супер-надежного источника, на этой метле Соня Кошкина перемещается в полнолуние по родному городу и наводит порчу на людей по заказу недоброжелателей», - написал Кузьмин на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, как напомнил экс-зам Генпрокурора, ранее у одного из покровителей Сони Кошкиной - Виктора Януковича - был обнаружен золотой батон.

Кузьмин отметил, что информация о золотой лопате - такой же фейк, как и о метле, на которой летает Соня Кошкина. Но этот фейк – это отражение чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти.

Напомним, на сайте Lb.ua вышел материал, согласно которому во время обыска кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора якобы нашли «сувенир» - золотую лопату.