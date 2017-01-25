также в разделеПолитика
Журналист: Простая и понятная позиция Медведчука по Минским соглашениям — прямая угроза для власти 7
Лавров: При Трампе Киев перестанет полагаться на Вашингтон 22
У Гройсмана есть план: достичь успеха через 3-4 года 17
НАПК нашло признаки уголовных преступлений в отчетах 12 партий 25
Логвинский избран главой подкомитета ПАСЕ по борьбе с терроризмом 28
Вице-президент ПАСЕ: Генсек Совета Европы открыто сотрудничает с Россией 44
ПАСЕ приняла резолюцию о защите журналистов 48
Порошенко призвал финский парламент признать Голодомор геноцидом украинцев 35
Порошенко отказал в интервью российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев 266
Журналист: После раскола «Оппоблока» власть запустит на оппозиционное поле несколько технических проектов 102
Рыбалко посоветовали обследоваться у психиатров 121
Порошенко просит Финляндию надавить на РФ в вопросе освобождения заложников 33
Порошенко: Оснований для отмены санкций против России нет 88
Хан дал новый прогноз по безвизу для Украины 140
Гройсман пообещал решить проблему львовского мусора 38
ГПУ пригрозила силой доставить Лещенко в суд 215
Порошенко: Украина может ответить на российские кибератаки 96
Минюст не смог с первого раза выбрать главного люстратора 31

Информация о том, что во время обысков в доме бывшего заместителя Генерального прокурора Рената Кузьмина нашли золотую лопату, является фейком. Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Так же он в саркастичной форме поведал, что правоохранители провели обыск у шеф-редактора Левого берега Сони Кошкиной. Во время обыска у нее была обнаружена золотая метла, инкрустированная драгоценными камнями. 

«По информации одного из соратников Сони Кошкиной, ныне осевшего в России, украинскими правоохранительными органами проведен обыск у шеф-редактора Левого берега Сони Кошкиной. В ходе обыска у неё была обнаружена золотая метла. Я бы не поверил, но источник уж очень надежный. Метла выполнена из чистого золота и инкрустирована драгоценными каменюками. По информации того же супер-надежного источника, на этой метле Соня Кошкина перемещается в полнолуние по родному городу и наводит порчу на людей по заказу недоброжелателей», - написал Кузьмин на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, как напомнил экс-зам Генпрокурора, ранее у одного из покровителей Сони Кошкиной - Виктора Януковича - был обнаружен золотой батон.

Кузьмин отметил, что информация о золотой лопате - такой же фейк, как и о метле, на которой летает Соня Кошкина. Но этот фейк – это отражение чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти.

Напомним, на сайте Lb.ua вышел материал, согласно которому во время обыска кроме ценностей, документов, а также материалов, непосредственно интересовавших следствие, у экс-замгенпрокурора якобы нашли «сувенир» - золотую лопату. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние