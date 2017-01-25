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Власти США конфисковали 20 млн долларов наличными, которые они нашли спрятанными в каркасе кровати под матрасом в одной из квартир Массачусетса, сообщает ВВС.

Власти считают, что деньги связаны с финансовой пирамидой TelexFree, от которой пострадали более миллиона человек.

Американские правоохранительные органы следили за бразильцем Клебером Рене Ризерио Рока, которому были предъявлены обвинения за связи с финансовой пирамидой.

При обыске в его квартире в городе Уэстборо и были найдены деньги.

Рока был арестован по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

По мнению прокуратуры, Рока является одним из звеньев в схеме по переводу миллионов долларов в Бразилию через Гонконг.

TelexFree - это одна из крупнейших финансовых пирамид в Бразилии, которая собрала со своих клиентов примерно миллиард долларов. Компания работала в разных странах мира.

Официально компания продавала услуги IP-телефонии. Однако, на самом деле, она зарабатывала привлечением людей, желающих продавать ее пакеты связи и размещать ее рекламу. За эту возможность они должны были внести в компанию взносы, а TelexFree затем выплачивала им деньги.

Деньги на выплаты компания брала из средств, которые ей приносили новые желающие продавать ее продукты. Причем часто это были друзья и родственники тех, кто уже «работал» на TelexFree.

По данным американских правоохранительных органов, тысячи людей таким образом рекламировали услуги компании в интернете.  
ForUm

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