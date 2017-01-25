В Италии число жертв в результате схождения лавины на отель Rigopiano возросло до 21 человека, передает RaiNews24.
Издание отмечает, что ночью спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших.
Вчера стало известно, что жертвами снежной стихии уже официально стало 14 человек. Спасти пока удалось лишь девятерых туристов. Судьба еще 15 до сих пор неизвестна. Надежду найти еще хоть кого-то живым чрезвычайники не теряют, сообщает УНИАН.
Напомним, 18 января в Италии снежная лавина полностью накрыла отель Rigopiano. Лавина была предположительно спровоцирована сильными землетрясениями.
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