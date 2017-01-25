Народный депутат Украины Георгий Логвинский избран главой подкомитета Парламентской ассамблеи совета Европы по проблемам преступности и борьбы с терроризмом.

«Бывают «друзья по жизни», а бывают такие же враги. Сегодня наш очередной бой с пропутинским французским депутатом Тьерри Мариани закончился победой Украины - единогласным решением меня избрали главой подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом», – написал он на своей странице в Facebook.

Логвинский отметил, что по планам Кремля, именно этот депутат, против которого в Украине идет уголовное производство за нарушение наших границ, за визиты в Крым и его лоббирование идей о том, что Крым – это Россия, должен был стать главой подкомитетах ПАСЕ по борьбе с терроризмом.

«Мы не могли допустить такой плевок в лицо Украины и всей ассамблеи. На заседании комитета мне пришлось вступить с ним в неравный бой. Почему неравный? Французский депутат во Франции чувствовал огромную уверенность и поддержку, в том числе и своих друзей – кремлевских агентов. Но хороших и правильных людей оказалось больше. Спасибо за единогласное решение подкомитета о моем избрании, и спасибо коллегам из Европейской народной партии за номинирование меня», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Логвинский был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи совета Европы.