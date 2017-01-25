Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд открыто сотрудничает с российскими властями.

Об этом в эфире 5 канала заявил народный депутат Украины, вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

«Он, действительно, сотрудничает с российскими наемниками и российскими властями. Он это делает откровенно, открыто и мы на это реагируем. Безусловно, здесь, в данном зале, есть много людей, которые чувствуют себя частью Российской Федерации, несмотря на то, что имеют паспорта Швейцарии, Голландии или иной страны, но в любом случае они не в состоянии преодолеть те опоры, которые создала украинская делегация», - подчеркнул Логвинский.

Как известно, 24 января генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в выступлении в Парламентской ассамблее Совета Европы не назвал российскую агрессию против Украины в числе проблем на пространстве Совета Европы.