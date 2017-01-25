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Каролина Никки Хейли постоянным представителем страны при ООН.

За кандидатуру Хейли проголосовали 99 сенаторов, четверо высказались против.

44-летняя Хейли родилась в семье индийских иммигрантов-сикхов, она член Республиканской партии и самый молодой губернатор штата в США, сообщает Би-би-си.

В ходе предвыборной кампании Трампа Хейли признавалась, что не является его поклонником, но и сопернице Трампа, Хиллари Клинтон, тоже не симпатизировала.

Во время республиканских праймериз Хейли сначала поддерживала сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза, однако оба в итоге выбыли из предвыборной гонки.

Никки Хейли была избрана на должность губернатора Южной Каролины в 2010 году, получив поддержку губернатора Аляски Сары Пейлин.
ForUm

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