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В Киеве водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП.

Полицейские прибыли на ДТП, которое произошло на ул. Электротехнической между ZAZ Vida и Daewoo. Правоохранители начали оформление, выставив конусы и знаки. Сотрудница полиции и водитель ZAZ Vida находились на проезжей части, сообщает Espreso.tv.

На большой скорости в них въехал Volkswagen Transporter и продолжил движение дальше.

Второй полицейский, который находился в патрульном авто, начал преследовать автомобиль. Через несколько километров ему удалось заблокировать водителя. По словам полицейского, он был с явными признаками алкогольного опьянения.

Женщину-водителя госпитализировали в критическом состоянии. У нее кома и травма позвоночника. Девушку-полицейскую госпитализировали с ушибом коленей. 
ForUm

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