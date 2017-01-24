В связи с перестрелкой в Олевске Житомирской области к дисциплинарной ответственности привлечены 12 правоохранителей, двое из них уволены со службы в полиции, еще один - с занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

«По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских, двое из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены со службы в полиции. Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности», - говорится в сообщении.

Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым – объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, в ночь на 16 января в Олевске в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.

23 января в больнице скончался еще один участник перестрелки.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между местными жителями и приезжими из Львовской области на бытовой почве. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство» и «хулиганство».