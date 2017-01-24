В связи с перестрелкой в Олевске Житомирской области к дисциплинарной ответственности привлечены 12 правоохранителей, двое из них уволены со службы в полиции, еще один - с занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что в результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.
«По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских, двое из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены со службы в полиции. Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности», - говорится в сообщении.
Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым – объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.
Напомним, в ночь на 16 января в Олевске в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.
23 января в больнице скончался еще один участник перестрелки.
По данным правоохранителей, конфликт произошел между местными жителями и приезжими из Львовской области на бытовой почве. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство» и «хулиганство».
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