также в разделеОбщество
24 января. Картина дня 33
НАБУ задержало помощницу судьи на взятке в $23 тысячи 42
Обвиняемая в убийстве двух милиционеров Заверуха вышла на свободу 963
Опрос: 62% украинцев не курят, а 16% не употребляют алкоголь 22
Объявлены номинанты на премию «Оскар» 37
Муженко отжался 22 раза и передал эстафету Грицаку 38
На Киевщине подростки задержали полицейского-педофила 103
На Тернопольщине будут «охотиться» за львовским мусором 24
В СЦКК заявили об угрозе экологической катастрофы на Донбассе 31
СБУ проверяет высказывания Пинчука 44
Перевозчиков Киевщины заподозрили в ценовом сговоре 38
СБУ: Обнародованные в соцсетях списки пленных не соответствуют действительности 34
НАБУ задержало одного из бывших руководителей ГПЗКУ 34
Пресс-служба: Блокирование «Фейсбука» Медведчука — борьба со свободой слова 55
Почти 4 миллиона жителей Донбасса нуждаются в гуманитарной помощи 30
Задержаны еще трое подозреваемых по «газовому делу» Онищенко 67
Пропагандиста Филлипса выгнали из парламента Британии 40
Инспекцию ВСУ не пустили на место дислокации артиллерии в Ростовской области 103

В связи с перестрелкой в Олевске Житомирской области к дисциплинарной ответственности привлечены 12 правоохранителей, двое из них уволены со службы в полиции, еще один - с занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в результате проведенной проверки рабочей группой выяснены предпосылки возникновения чрезвычайного происшествия. Ими стали ненадлежащая организация служебной деятельности полицейских, отсутствие контроля руководства отделения, а также отдельных руководителей аппарата областной полиции.

«По результатам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечены 12 полицейских, двое из них – начальник отделения полиции и руководитель одного из его подразделений – уволены со службы в полиции. Заместитель начальника Олевского отделения уволен с должности», - говорится в сообщении.

Кроме того, два работника полиции предупреждены о неполном должностном соответствии, пятерым – объявлены строгие выговоры. Еще двум руководителям структурных подразделений областной полиции объявлены выговоры.

Напомним, в ночь на 16 января в Олевске в результате перестрелки с участием нескольких десятков мужчин один человек погиб, шестеро получили ранения.

23 января в больнице скончался еще один участник перестрелки.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между местными жителями и приезжими из Львовской области на бытовой почве. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией «покушение на убийство» и «хулиганство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние