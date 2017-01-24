Защита обвиняемой в убийстве двух милиционеров Виты Заверухи заявляет о внесении залога в 1,6 млн гривен и ее освобождении из следственного изолятора. Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Дмитрий Биловчук.

«Да, за нее внесли залог... внес Алексей Тамразов», - сказал он.

Биловчук отметил, что по состоянию на данный момент Дарницкий районный суд Киева в третий раз вернул прокуратуре обвинительный акт по данному делу.

Напомним, в августе 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинение 5 человек, в том числе активистки националистических организаций Заверухи, в разбойном нападении на автозаправку и убийстве 2 милиционеров в апреле-мае 2015 года в Киеве.

В октябре Заверуху и еще двух фигурантов дела выпустили в зале суда после заседания, однако сразу же задержали.