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Президент Украины призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе встречи с финским спикером Марией Лохелой.

Порошенко поблагодарил парламентариев Финляндии за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Президент также обратился к парламенту Финляндии с призывом принять решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа», - отмечает пресс-служба.

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Финляндией, в частности и на парламентском уровне. «Очень надеюсь, что недавно сформированная в Эдускунте (парламент Финляндии. – Ред.) межфракционная группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами», - отметил Порошенко.
ForUm

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