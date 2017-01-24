Самоликвидация «Оппозиционного блока» («ОБ») открывает окно возможностей для более перспективных игроков. При этом основателям новых политических проектов стоит помнить, что оппозиционные силы в парламенте должны защищать права населения, а не обслуживать олигархов, предостерегает журналист Дмитрий Скворцов в своей статье на «Корреспонденте».

Парламентская оппозиция сегодня — это не только «ОБ», но и «Самопомощь» Садового-Березюка, Радикальная партия Ляшко, «Батьківщина» Тимошенко и партия «За жизнь», напоминает обозреватель, и именно эти силы претендуют на голоса сторонников «ОБ».

«Если верить исследованиям социологической группы «Рейтинг» (8–18 декабря 2016, 2000 респондентов, ошибка репрезентативности не более 2,2 %)… 51 % респондентов полностью не удовлетворены деятельностью парламентской оппозиции. Проект «За жизнь» Рабиновича-Мураева также имеет ряд минусов, главные из которых — отсутствие нормальной партийной структуры и узнаваемости, какие бы рейтинги не рисовали Рабиновичу социологи», — считает Скворцов.

Следовательно, делает вывод журналист, самые лучшие перспективы среди оппозиционного избирателя — у политиков, лишённых всех означенных недостатков. И в первую очередь речь может идти о Медведчуке, реши он вернуться в большую политику.

«Многомиллионный избиратель «Оппозиционного блока» — сторонник прекращения войны, мирной реинтеграции территорий (ОРДЛО — Ред.) и восстановления экономического (как минимум) сотрудничества с Россией, что является идейной платформой Общественного движение «Украинский выбор – Право народа», которое возглавляет Виктор Медведчук. Кроме того, он единственный украинский политик, разработавший мирный план, призванный прекратить войну. Наконец, Медведчук никогда не перебегал из одного лагеря в другой, что есть исключительной редкостью на Печерских холмах», — поясняет свою точку зрения Скворцов.

В такой ситуации, уверен эксперт, кураторы из АП и прикормленные ими политтехнологи обязательно постараются запустить на оппозиционное поле несколько технических проектов, с целью не допустить переток голосов оппозиционного избирателя к Тимошенко, Ляшко и прочим играющим роль оппозиции силам.

«Ну и заодно применить технологию «консервы», когда власть «раскручивает» технический оппозиционный проект, а в день голосования его бюллетени используются для накрутки голосов за «партию власти», — прогнозирует Скворцов.