также в разделеПолитика
Порошенко отказал в интервью российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев 19
Рыбалко посоветовали обследоваться у психиатров 46
Порошенко просит Финляндию надавить на РФ в вопросе освобождения заложников 26
Порошенко: Оснований для отмены санкций против России нет 72
Хан дал новый прогноз по безвизу для Украины 112
Гройсман пообещал решить проблему львовского мусора 32
ГПУ пригрозила силой доставить Лещенко в суд 195
Порошенко: Украина может ответить на российские кибератаки 90
Минюст не смог с первого раза выбрать главного люстратора 28
В Польше рассекретили документ об отказе от проукраинского курса 250
Начался официальный визит Порошенко в Финляндию 70
Мельничук заявил, что на него было совершено два покушения 45
Порошенко наградил 43 военных-участников АТО 27
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 61
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 70
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 37
ГПУ вызывает Януковича на допрос 39
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 70

Самоликвидация «Оппозиционного блока» («ОБ») открывает окно возможностей для более перспективных игроков. При этом основателям новых политических проектов стоит помнить, что оппозиционные силы в парламенте должны защищать права населения, а не обслуживать олигархов, предостерегает журналист Дмитрий Скворцов в своей статье на «Корреспонденте».

Парламентская оппозиция сегодня — это не только «ОБ», но и «Самопомощь» Садового-Березюка, Радикальная партия Ляшко, «Батьківщина» Тимошенко и партия «За жизнь», напоминает обозреватель, и именно эти силы претендуют на голоса сторонников «ОБ».

«Если верить исследованиям социологической группы «Рейтинг» (8–18 декабря 2016, 2000 респондентов, ошибка репрезентативности не более 2,2 %)… 51 % респондентов полностью не удовлетворены деятельностью парламентской оппозиции. Проект «За жизнь» Рабиновича-Мураева также имеет ряд минусов, главные из которых — отсутствие нормальной партийной структуры и узнаваемости, какие бы рейтинги не рисовали Рабиновичу социологи», — считает Скворцов.

Следовательно, делает вывод журналист, самые лучшие перспективы среди оппозиционного избирателя — у политиков, лишённых всех означенных недостатков. И в первую очередь речь может идти о Медведчуке, реши он вернуться в большую политику.

«Многомиллионный избиратель «Оппозиционного блока» — сторонник прекращения войны, мирной реинтеграции территорий (ОРДЛО — Ред.) и восстановления экономического (как минимум) сотрудничества с Россией, что является идейной платформой Общественного движение «Украинский выбор – Право народа», которое возглавляет Виктор Медведчук. Кроме того, он единственный украинский политик, разработавший мирный план, призванный прекратить войну. Наконец, Медведчук никогда не перебегал из одного лагеря в другой, что есть исключительной редкостью на Печерских холмах», — поясняет свою точку зрения Скворцов.

В такой ситуации, уверен эксперт, кураторы из АП и прикормленные ими политтехнологи обязательно постараются запустить на оппозиционное поле несколько технических проектов, с целью не допустить переток голосов оппозиционного избирателя к Тимошенко, Ляшко и прочим играющим роль оппозиции силам.

«Ну и заодно применить технологию «консервы», когда власть «раскручивает» технический оппозиционный проект, а в день голосования его бюллетени используются для накрутки голосов за «партию власти», — прогнозирует Скворцов. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги
Ботинки зимние