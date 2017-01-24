21 января после того, как Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» опубликовало заявление, в котором приводились многочисленные факты, свидетельствующие о лжи, фальсификациях, а также информационных провокациях, осуществляемых на Facebook политическими противниками Виктора Медведчука, страница и аккаунт лидера «Украинского выбора» были заблокированы без каких бы то ни было объяснений. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения.

«Позже мы получили доказательства того, что блокирование аккаунта связано не с контентом страницы, а исключительно с персоной самого Виктора Медведчука. Блокирование аккаунта по времени совпадает с обострением информационных атак представителей «партии войны» на Виктора Медведчука. Хотим отметить, что страница общественного и политического деятеля, спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях использовалась для коммуникации с родственниками удерживаемых лиц о ходе переговоров по освобождению граждан Украины», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули: сообщения, размещаемые Виктором Медведчуком, касались вопросов мирного урегулирования конфликта, поиска компромиссных решений и предложений по выходу Украины из политического и социально-экономического кризиса.

«А потому блокирование аккаунта Виктора Медведчука является шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием; подтверждает высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию в Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания нашей страны под внешним управлением», — уверены в «Украинском выборе».