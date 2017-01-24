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Председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна поручил правоохранителям, руководителям РГА и руководителям общин усилить контроль за передвижением мусоровозов и не допустить завоза в область мусора из Львова. Об этом он сообщил сегодня во время заседания коллегии облгосадминистрации.

«Было уже два факта завоза и сброса львовского мусора. Один – в Малашивцах, второй – около Зборова. В обоих случаях в мусоре обнаружили чеки из львовских магазинов. Я даже предлагал данные мусор показательно привезти на центральную площадь Львова», – сказал Барна, сообщает УНИАН.

По его словам, он уже дал поручение правоохранителям, председателям РГА и руководителям объединенных общин усилить контроль за мусоровозами. «Мы не дадим превратить Тернопольщину в львовскую свалку», – подчеркнул Барна.

Присутствующий на коллегии заместитель городского главы Тернополя Виктор Шумада сообщил, что на свалку в Малашивцах наняли круглосуточную охрану, поскольку были случаи срывания замков и несанкционированного сброса мусора.

Напомним, проблема с вывозом мусора во Львове возникла после пожара на свалке у села Грибовичи. Великогрибовичский сельский совет принял решение о полном закрытии  свалки с 1 июня.

После этого во многих регионах Украины были зафиксированы случаи несанкционированного сброса львовского мусора.

18 января мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе сложилась критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов и появились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.
ForUm

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