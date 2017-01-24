Вертолет спасательный службы, на борту которого могли находиться шесть человек, разбился в горах в регионе Абруццо.

Он не участвовал в операции по поискам пострадавших при сходе лавины на отель Rigopiano, а должен был забрать пострадавших горнолыжников с курорта.

Информации о пострадавших и других подробностей происшествия пока нет. О том, что в вертолете, предположительно, было шесть человек, сообщает Би-би-си.

Государственный телеканал RAI сообщает, что вертолет должен был забрать лыжника, получившего травму на горнолыжном курорте Кампо Феличе после землетрясения.

Небольшой куророт находится в регионе Абруццо, недалеко от тех мест, которые особенно сильно пострадали недавно от землетрясений и схода лавин. Он находится в 120 км от Рима на высоте чуть более 700 м. И в обычное время туда сложно добраться, а сейчас густой туман сделал курорт еще более труднодоступным, сказал Франс пресс представитель полиции.

По данным агентства, вертолет подал аварийный сигнал. Кроме того, полиция получила сообщения о прозвучавшем взрыве.

Напомним, 18 января в Италии снежная лавина полностью накрыла отель Rigopiano. Лавина была предположительно спровоцирована сильными землетрясениями.

На пятый день спасательных работ были найдены 9 погибших.

Поисковые работы продолжаются, пропавшими без вести считаются еще 20 человек.