Следственным управлением прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении 26-летнему сотруднику полиции по факту развращения несовершеннолетних, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что правоохранитель, создав страницу в социальной сети от имени девушки, вступил в переписку с 15-летним парнем, отправляя ему сообщения непристойного содержания с предложением сексуального контакта. В дальнейшем, правоохранитель договорился о встрече с несовершеннолетним для удовлетворения своей половой страсти неестественным путем», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что несовершеннолетний парень пришел на встречу вместе со своим другом, ребята задержали полицейского и вызвали полицию.

Сейчас старшему сержанту полиции сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование и процессуальное руководство осуществляется прокуратурой Киевской области.