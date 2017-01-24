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В Украине 62% граждан не курят и 16% вообще не употребляют алкогольные напитки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, 38% опрошенных признали, что курят, соответственно, 62% – не курят; из тех, кто не курит, 23% некогда курили, а 77% не курили никогда. Больше всего тех, кто признал, что курит, на востоке Украины (43%), меньше всего – на западе (31%).

Респонденты старшей возрастной группы (свыше 51 год) курят относительно меньше, чем респонденты младших возрастных групп. Среди мужчин в три раза больше курящих, чем среди женщин. Также больше всего курящих – среди наименее обеспеченной категории населения.

По данным исследования, всего 2% опрошенных заявили, что употребляют алкогольные напитки (включая слабоалкогольные напитки, такие как пиво) почти каждый день, 12% – несколько раз в неделю, 36% – несколько раз в месяц, 34% – несколько раз в год, 16% вообще не употребляют алкогольные напитки, сообщает УНИАН.

Больше всего тех, кто признал, что употребляет алкоголь по меньшей мере несколько раз в месяц, в центре страны, меньше всего – на западе. Мужчины заявляли, что употребляют алкогольные напитки почти в два раза чаще, чем женщины.

По данным «Рейтинга», чем лучше состояние здоровья респондентов, тем больше среди них тех, кто говорит, что употребляет алкогольные напитки. Наиболее и наименее обеспеченные респонденты употребляют алкогольные напитки чаще, чем респонденты со средним уровнем дохода.

Исследование было проведено 1-10 декабря 2016 года, опрошено 1580 респондентов (трудоспособное население в возрасте: мужчины – 18-65 лет, женщины – 18-60 лет. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,5%.
ForUm

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