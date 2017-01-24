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Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, 24 января состоится встреча Порошенко с президентом Финляндии Саули Ниинистьо в формате «с глазу на глаз». Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран, по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юхой Сипиле и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.

Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.
ForUm

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