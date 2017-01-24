Во время акций протеста, организованных на въездах в Киеве владельцами автомобилей с зарубежной регистрацией, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает Отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в столицу по Бориспольскому шоссе, Броварскому проспекту, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер.

«Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, поэтому в связи с этим движение транспорта несколько затруднено. На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, сотрудники районных управлений полиции и батальона сопровождения», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00. В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос.

В 09:00 они зажгли покрышки.

Организаторы акции заявили о намерении блокировать въезды примерно до полудня, затем они планируют отправиться пикетировать парламент и Кабмин.