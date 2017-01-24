Сотрудники управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой задержали в Луцке полковника Службы, который планировал обложить данью пограничников.

По данным пресс-центра СБУ, начальник одного из отделов решил организовать механизм систематического получения денег с сотрудников Луцкого пограничного отряда.

«Полковник обещал не привлекать их к уголовной ответственности за содействие в незаконном перемещении товаров вне таможенных пунктов пропуска», - говорится в сообщении.

Оперативники СБ Украины задержали начальника отдела в областном центре при получении от пограничников первого транша установленной им «дани». Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.