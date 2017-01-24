Четырем участникам стрельбы в Олевске избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

В результате конфликта огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи.

23 января в реанимационном отделении Олевской больнице скончался еще один участник конфликта – 32-летний житель Львовской области.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе – молекулярно-генетических. Начат отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.

Напомним, ночью 16 января в Олевске в результате криминальных разборок с применением оружия между местными жителями и приезжими из Львовской области 6 человек ранены, один – погиб.