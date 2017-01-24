С сегодняшнего дня, 24 января, и до следующего понедельника, 30 января, ежедневно на Киевщине будут массово отключать населенные пункты от электроснабжения.

В «Киевоблэнерго» плановые отключения энергоснабжения объяснили ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Свет будут отключать сразу в нескольких районах с 8:00 и до 17:00 или 18:00, сообщает ТСН.

Полный список отключений можно увидеть на сайте «Киевоблэнерго» в разделе «Плановые отключения».