С сегодняшнего дня, 24 января, и до следующего понедельника, 30 января, ежедневно на Киевщине будут массово отключать населенные пункты от электроснабжения.
В «Киевоблэнерго» плановые отключения энергоснабжения объяснили ремонтом и техническим обслуживанием сетей. Свет будут отключать сразу в нескольких районах с 8:00 и до 17:00 или 18:00, сообщает ТСН.
Полный список отключений можно увидеть на сайте «Киевоблэнерго» в разделе «Плановые отключения».
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